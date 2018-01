Flying Colours accroît fortement ses capacités pour les ADS-B

Flying Colours a annoncé, le 24 janvier à l'occasion d'un forum régional de la NBAA en Floride, qu'il investissait significativement dans ses capacités de soutien pour les systèmes ADS-B Out. La société de MRO nord-américaine achète ainsi de nouveaux équipements et renforce ses équipes, afin d'accroître ses capacités d'installation de transpondeurs de l'ordre de 30 %. Elle veut ainsi être capable de réaliser dix opérations de ce type par mois, sur ses sites canadien de Peterborough (Ontario) et américain de St. Louis (Missouri), contre sept actuellement.



Très présent sur la MRO des avions Bombardier, Flying Colours a aussi développé des certificats supplémentaires de type (STC) pour installer des systèmes ADS-B Out sur une partie de la gamme Challenger. Les autorités américaines, canadiennes et européennes ont validé son travail sur les Challenger 604 et 605. Flying Colours a ainsi déjà équipé une vingtaine d'appareils en propre et vendu ses STC à d'autres centres de complétion pour une vingtaine d'avions de plus.



La société a fait le même travail pour le Challenger 300. Son STC n'a pour l'instant été validé qu'aux Etats-Unis, mais les homologations canadienne et européenne sont attendues dans les prochaines semaines.



Avec ces investissements, Flying Colours anticipe l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du mandat de l'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) qui veut que tous les appareils commerciaux soient équipés d'un ADS-B Out, tous comme les avions qui évoluent dans les espaces aériens contrôlés de Classe A, B et C, ainsi que E au-dessus de 10 000 pieds et dans certaines régions. La société s'attend donc à une recrudescence des commandes dans les prochains mois. Néanmoins, il faut signaler qu'elle n'a équipé que trente avions d'ADS-B Out l'an dernier.