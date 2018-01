Sabena technics va de nouveau agrandir son pôle peinture à Toulouse

Sabena technics annonce avoir été sélectionné par Airbus pour la construction et l'exploitation d'un nouveau hangar de peinture dédié aux avions long-courrier à Toulouse. La construction de l'installation débutera en octobre 2018 pour une mise en service fin 2019. Il s'agira alors du quatrième hangar de peinture de la société à Toulouse.



Celui-ci couvrira une surface de 7 000 m² à Cornebarrieu et devrait occasionner le recrutement de plus de 70 personnes pour travailler dans la structure. L'investissement est estimé à 23 millions de dollars.



Sabena technics est actuellement en train de construire son troisième hangar, qui devrait ...