AAR partenaire de Viasat dans l'après-vente

AAR vient de signer un partenariat avec Viasat visant à assurer des services de logistique de connectivité, de réparation et de gestion des pièces de rechange. La société MRO américaine va ainsi gérer, via sa branche OEM Aftermarket Solutions, le pool de pièces de rechange de Viasat comme les modems, les antennes, les radômes, les points d'accès sans fil (WAP) et les blocs d'alimentation (PSU). Ces différents éléments seront ainsi distribués sur une base d'échange à terme à l'attention des clients actuels et futurs des solutions de connectivité embarqués de Viasat.