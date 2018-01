Latécoère produira la porte de secours du Global 7000 de Bombardier

Latécoère se positionne sur le programme Global 7000 de Bombardier. L'équipementier français s'est en effet vu confier par Stelia Aerospace la production de la porte de secours située au niveau de la voilure (over wing emergency exit door) de ces avions d'affaires.



Il précise qu'il s'agit d'un contrat « built to print », c'est-à-dire que la conception ne reviendra pas à Latécoère, qui s'appuiera sur les dessins et les spécifications qui lui seront fournis pour la fabrication.



Celle-ci impliquera plusieurs sites : le développement sera fait à Toulouse, les pièces seront fabriquées dans l'usine 4.0 de ...