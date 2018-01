AerCap choisit à nouveau Rolls-Royce pour ses Dreamliner

Acquéreur de 30 Boeing 787-9 au salon du Bourget en juin 2017, AerCap commande progressivement des moteurs pour équiper ses appareils. Le loueur irlandais a ainsi signé un contrat avec Rolls-Royce le 22 janvier, pour l'achat de Trent 1000 TEN. Il équipera ainsi dix Dreamliner et possède des options pour en pourvoir cinq de plus. La valeur du contrat est évaluée à 450 millions de dollars selon les prix catalogue.



Cette commande pourrait être en partie destinée aux 787-9 loués par Egyptair à AerCap. En novembre 2017, Rolls-Royce avait en effet déclaré que les six appareils seraient équipés de Trent 1000 TEN.



Enfin, AerCap confirme son précédent choix de motorisation. En effet, Boeing indique sur sa base de données de commandes que Rolls-Royce avait déjà été sélectionné pour équiper un des appareils d'AerCap.