Vers un NH90 « FS » ?

Auditionné par la Commission de la Défense et des forces armées du Parlement, l'amiral Laurent Isnard, commandant les opérations spéciales, s'est livré à un état des lieux des besoins opérationnels à venir, notamment dans domaine des voilures tournantes.



« Le COS a besoin d'hélicoptères NH90 modernisés au standard FS », a-t-il ainsi déclaré aux députés, mettant en avant les possibilités de mutualisation de ce programme avec d'autres partenaires, dans une logique budgétaire, car « adapter une machine a posteriori, comme nous souhaitons le faire avec le NH90 rénové, coûte indubitablement plus cher ».



« J'insiste sur le fait que la mise au standard FS du NH90 nous rapproche de nombreux partenaires - un très grand nombre de pays européens en disposent, mais aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande, engagés dans la même voie et qui sont prêts à faire copie commune afin d'alléger les coûts de développement. » L'amiral Isnard poursuit : « La recherche d'un système d'interopérabilité technique avec ces mêmes partenaires (...) permettrait de réduire les coûts de développement et pourrait même constituer une brique capacitaire symbolique de l'initiative européenne d'intervention voulue par le président de la République. »



Ce projet, au volume et aux capacités non-dévoilés, permettrait par la suite d'homogénéiser les flottes, en transférant les Caracal du 4ème RHFS de Pau vers Cazaux, pour augmenter le parc de l'EH 1/67 « Pyrénées », dont la pleine capacité opérationnelle au sein des FS a été certifiée fin 2017.