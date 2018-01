Air France-KLM prépare le renouvellement de sa flotte moyen-courrier

Alors que la flotte long-courrier rajeunit doucement, Air France-KLM s'apprête à opérer la transformation de sa flotte moyen-courrier. C'est ce qu'a annoncé Jean-Marc Janaillac lors de son audition au Sénat le 18 janvier. Le PDG du groupe Air France-KLM a en effet déclaré devant les sénateurs : « pour le moyen-courrier, on va faire un appel d'offres pour renouveler une partie de la flotte à la fois de HOP!, Air France, KLM et Transavia auprès de l'ensemble des constructeurs français, américain, canadien et brésilien pour créer une saine émulation et pouvoir trouver les meilleures solutions au meilleur coût. »



Actuellement, la flotte moyen-courrier est scindée : Air France exploite uniquement des monocouloirs d'Airbus, KLM et Transavia uniquement ceux de Boeing. Par ailleurs, Air France-KLM est le seul des trois grands groupes européens à ne s'être pas encore engagé officiellement sur les versions remotorisées de ces programmes.



Sur le régional, KLM Cityhopper exploite une jeune flotte d'ERJ (E175 et E190) mais HOP! a une flotte disparate composée d'environ quatre-vingts appareils de tous les modèles (ATR, CRJ et Embraer), qu'il est toujours question d'homogénéiser dans une logique d'optimisation des coûts opérationnels et de maintenance.



Alors qu'Air France-KLM travaille sur son nouveau plan stratégique pour le présenter en juin, il est en train de définir le cahier des charges - ce qui devrait être achevé au cours du trimestre. Une décision devrait être prise en fin d'année.