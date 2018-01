ATR reprend de l'altitude et enregistre 113 commandes en 2017

ATR a publié en 2017 un bilan qu'il qualifie d'« exceptionnel ». Effectivement, le constructeur franco-italien a annoncé le 22 janvier qu'il avait enregistré des commandes fermes pour 113 biturbopropulseurs, auxquelles s'ajoutent des options pour une quarantaine d'appareils supplémentaires. C'est trois fois plus qu'en 2016, année difficile avec 36 ATR commandés.



L'une des grandes avancées de cette année aura sans doute été le grand retour d'ATR aux Etats-Unis, avec l'engagement initial de Silver Airways pour cinq ATR en août (étoffé aujourd'hui de quinze appareils supplémentaires, tous acquis en leasing auprès de Nordic Aviation Capital) et la commande de FedEx pour trente ATR 72-600F. Deux beaux accords ont également été signés en Inde (IndiGo pour 50 ATR 72-600) et en Iran (20 ATR 72-600 pour Iran Air).



En ce qui concerne les livraisons, elles se sont maintenues au niveau de celles de 2016, avec 80 appareils remis à leur opérateur - 78 neufs et deux d'occasion. La majorité des livraisons (70) a concerné des ATR 72-600. Le chiffre d'affaires reste ainsi stable à 1,8 milliard de dollars et le book to bill, il redevient positif à 1,45.



ATR précise également que le niveau de son carnet de commandes lui assure trois années de production.