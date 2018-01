Le contrat d'Emirates pourrait épargner à Airbus de descendre à une cadence de 6 A380 par an

Emirates a apporté un nouveau souffle au programme A380. Quelques heures après l'annonce de la nouvelle commande de la compagnie émiratie pour vingt Super Jumbo et seize options, Didier Evrard a profité de la tribune que lui offrait l'AJPAE lors de son assemblée générale à Nantes le 18 janvier pour s'exprimer notamment sur ce contrat et ses implications. Les grands messages qu'il a fait passer sont que le contrat éloigne la nécessité de réduire de nouveau les cadences de production de l'A380 (l'objectif reste d'atteindre huit avions par an à partir de 2019) mais qu'il ne l'annihile pas ni n'évite ...