Le trafic en hausse de 14,9% à Nantes-Atlantique en 2017 (Vinci)

Le trafic de l'aéroport de Nantes-Atlantique a augmenté de 14,9% en 2017 à près de 5,5 millions de passagers, selon le groupe Vinci qui a publié jeudi les chiffres de trafic des 35 aéroports qu'il exploite dans le monde. La croissance du trafic nantais est supérieure de plus de trois points à celle observée sur la dizaine d'aéroports exploités par le groupe en France, qui était de 9,4%, selon ces chiffres. Dans l'ensemble des aéroports exploités par Vinci dans le monde, le trafic a augmenté de 12,4% à 156,6 millions de passagers, à réseau comparable. Le gouvernement a annoncé mercredi l'abandon du controversé projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui devait remplacer l'aéroport de Nantes-Atlantique. L'abandon du projet contrarie les plans du groupe Vinci dans une activité de plus en plus stratégique, dans laquelle il revendique la place de 4e opérateur mondial. Les concessions dégagent des revenus réguliers et en forte croissance, alors que l'activité traditionnelle de Vinci, la construction, se redresse tout juste ces derniers mois, après des années d'un marché déprimé en France. Parmi les autres aéroports exploités par Vinci, Lyon Saint-Exupéry a enregistré une croissance de son trafic passager de 7,7% à 10,3 millions de passagers. A Rennes, le trafic a augmenté de 13,1% à 725.000 passagers, tandis qu'à Dinard, le trafic a gagné 10,2% à 122.000 personnes. A l'étranger, Vinci Airports a notamment enregistré une croissance du trafic passagers de 16,5% dans ses aéroports portugais (51,8 millions de passagers au total à Lisbonne, Porto, Faro, Madère et aux Açores). Le trafic a augmenté de 8,5% au Japon (43,6 millions de passagers dans les aéroports de Kansai et Itami) et de 11,6% sur l'aéroport de Santiago du Chili (21,4 millions de passagers).