L'aéroport de Bâle-Mulhouse frôle les 8 millions de passagers, un nouveau record

L'aéroport "EuroAirport" franco-suisse de Bâle-Mulhouse a vu passer l'an dernier 7,9 millions de passagers, un niveau inégalé dans son histoire, grâce à une croissance de 7,9%, selon les statistiques communiquées jeudi par la direction aéroportuaire. Il s'agit de la huitième progression consécutive, si bien que le trafic a doublé depuis 2009, selon la direction. La croissance de l'an dernier s'explique par de nouvelles destinations et la meilleure conjoncture économique qui a favorisé les voyages d'affaires, a-t-elle ajouté dans un communiqué. Le nombre de mouvements d'avions a progressé dans une moindre mesure (+2,8% pour les vols commerciaux) à la fois grâce à l'utilisation d'appareils plus grands et à la hausse des taux de remplissage, a relevé Matthias Suhr, directeur de l'EuroAirport. Londres est resté l'an dernier la première destination depuis EuroAirport avec 733.000 passagers, devant Berlin et Amsterdam. Palma de Majorque enregistre la progression la plus significative (+16,4 %), se classant 4e. Cette destination a bénéficié de reports de séjours vacances au détriment de la Turquie et du Maghreb, exposés au terrorisme, a expliqué M. Suhr au cours d'un point de presse. Au palmarès des compagnies actives à Bâle-Mulhouse, la compagnie à bas coût Easyjet reste nettement première, bien que sa part de marché ait légèrement diminué, à 59%, a poursuivi M. Suhr. Pour 2018, le directeur de l'EuroAirport a annoncé une prévision "prudente" de progression d'environ 3%. Le fret (transport de marchandises) a également augmenté l'an dernier de près de 11% pour atteindre 112.000 tonnes, selon les statistiques. L'aéroport est, en importance, le 5e de province en France et le 3e de Suisse. Sa direction a rappelé et salué jeudi la signature, en décembre, de l'accord franco-suisse sur le statut fiscal des entreprises helvétiques installées sur son territoire, entièrement situé en France. "Ce sujet qui empêchait ou retardait +leurs+ projets de développement est désormais levé", a souligné M. Suhr. Selon une enquête présentée jeudi, 6.400 personnes travaillent à l'EuroAirport. "Cela fait désormais de notre plate-forme le premier employeur privé du Haut-Rhin devant l'usine PSA de Mulhouse", a dit M. Suhr. L'aéroport génère également quelque 18.000 emplois indirects dans son territoire proche à la frontière entre France, Suisse et Allemagne.