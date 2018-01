Notre-Dame-des-Landes : une première réunion Etat-Vinci a eu lieu mercredi soir

Une première réunion entre l'Etat et le géant du BTP Vinci, qui devait construire et exploiter l'aéroport finalement abandonné de Notre-Dame-des-Landes, s'est tenue mercredi soir, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier. Organisée dès le soir de l'annonce par Edouard Philippe de l'abandon du projet controversé, cette réunion marque le début des "discussions" voulues par l'exécutif autour d'une probable indemnisation du groupe français par l'Etat. Deux sources proches du dossier ont confirmé à l'AFP la tenue de cette réunion, sans plus de détails. "On va ouvrir la discussion immédiatement, elle s'est faite dès hier (mercredi), on va discuter avec le groupe Vinci", a par ailleurs déclaré le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement, Christophe Castaner, jeudi matin sur Europe 1. Les rapporteurs de la médiation avaient estimé qu'un abandon du projet pourrait contraindre l'État à indemniser Vinci jusqu'à 350 millions d'euros, mais le montant est "parfaitement contestable" pour le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Après l'annonce de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, Vinci s'était contenté de dire mercredi qu'il se tenait, "plus que jamais (...) à la disposition de l'Etat". Deux éléments pourraient favoriser l'Etat dans la discussion qui s'ouvre avec Vinci: le groupe est également l'exploitant de l'actuel aéroport nantais, Nantes-Atlantique, qui doit être "modernisé" et voir sa piste prolongée. Vinci s'est par ailleurs publiquement dit "indéniablement" intéressé par l'éventuelle privatisation d'Aéroports de Paris (ADP) alors que le gouvernement planche sur un programme de cessions de 10 milliards d'euros de participations.