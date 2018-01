Emirates s'engage à acquérir jusqu'à 36 nouveaux Airbus A380

La compagnie Emirates vient de signer un protocole d'accord (MoU) pour acquérir jusqu'à 36 nouveaux Airbus A380 (20 appareils fermes et 16 options). L'accord, valorisé à 16 milliards de dollars au prix catalogue de l'avionneur, a été signé aujourd'hui à Dubaï par le cheik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président d'Emirates Group et par John Leahy, le directeur des Ventes d'Airbus. Les nouveaux appareils sont livrables à partir de 2020.



Ce nouvel engagement pour l'A380, tant attendu depuis quelques mois, permet de pérenniser la production du super jumbo européen durant au moins une décennie supplémentaire.



« Je tiens à remercier Emirates, le cheik Ahmed, Tim Clark et Adel Al-Redha pour leur soutien continu à l'A380 », a déclaré à cette occasion John Leahy. « Cet avion a grandement contribué à la croissance et au succès d'Emirates depuis 2008 et nous nous réjouissons du fait que cela va se poursuivre. Cette nouvelle commande souligne l'engagement d'Airbus à produire l'A380 au moins pour dix ans. Je suis personnellement convaincu que de nouvelles commandes viendront suivre l'exemple d'Emirates et que ce superbe appareil continuera à être produit bien au-delà de 2030 » a-t-il ajouté.



Cet accord va apporter de la stabilité à la ligne de production A380, que John Leahy avait officiellement jugé en danger le 15 janvier, lors du bilan des commandes et des livraisons de l'avionneur. Il avait déclaré à cette occasion que sans commande d'Emirates, le programme devrait être fermé, la compagnie étant la seule capable de prendre livraison de six A380 par an. Emirates est en effet de très loin le plus important opérateur de l'A380 au monde, avec 101 exemplaires en service sur les 222 exemplaires livrés aux treize opérateurs. Son 100e exemplaire lui avait été remis le 3 novembre dernier à Finkenwerder (Hambourg).



Le cheik Ahmed bin Saeed Al Maktoum a précisé qu'un certain nombre de ces nouveaux A380 servirait au remplacement d'exemplaires plus anciens. Il a également annoncé qu'Emirates continuera à travailler en étroite collaboration avec Airbus pour améliorer encore l'appareil et le produit à bord afin d'offrir aux passagers la meilleure expérience possible. « La beauté de cet avion c'est que sa technologie et sa surface disponible nous donnent beaucoup de latitudes pour faire quelque chose de vraiment différent avec son aménagement intérieur » a-t-il annoncé.



Emirates n'a pas encore effectué son choix pour la motorisation des nouveaux appareils - elle exploite les deux disponibles aujourd'hui, fournies par GE et Rolls-Royce. À noter que depuis son 90ème exemplaire, les quadriréacteurs de la compagnie de Dubaï sont désormais motorisés par des Trent 900.



