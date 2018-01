Germania prépare le retrait de ses Boeing 737 et l'uniformisation de sa flotte

Cela aura demandé dix ans à Germania pour atteindre son objectif de se doter d'une flotte homogène, entièrement constituée d'Airbus. Depuis sa première commande d'A319 en juillet 2010, la compagnie allemande poursuit en effet cette ambition mais elle a été retardée par un effet plutôt positif : la croissance de la demande l'a contrainte à conserver ses Boeing plus longtemps et à faire cohabiter 737-700, A319 et A321 quelques années supplémentaires. Mais les jours de la flotte Boeing sont comptés et Germania a présenté le 15 janvier son calendrier de retrait.



Elle envisage désormais de retirer ses dix 737-700 ...