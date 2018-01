Le gouvernement italien veut mieux étudier les trois offres de reprise d'Alitalia

Le gouvernement italien a annoncé lundi soir qu'il souhaitait étudier plus dans le détail les trois offres parvenues pour la reprise de la compagnie italienne en difficulté Alitalia. "En ce qui concerne la procédure de vente, les manifestations d'intérêt (les offres, ndlr) parvenues devront être ultérieurement approfondies avant de pouvoir procéder à une négociation exclusive" avec l'un des trois prétendants, indique un communiqué conjoint des ministères du Développement économique et des Transports. Trois groupes ont déposé jusqu'à présent leur offre pour une reprise d'Alitalia: Lufthansa, le fonds américain Cerberus et Easyjet. Alitalia, qui emploie quelque 11.500 salariés, a accumulé les pertes ces dernières années face à la concurrence des compagnies à bas coûts. Elle a été placée sous tutelle le 2 mai, après le rejet par les salariés d'un plan de restructuration prévoyant 1.700 suppressions d'emploi et elle est désormais dirigée par trois commissaires nommés par le gouvernement. Les deux ministres ont par ailleurs demandé à ces commissaires "d'aller de l'avant rapidement en présence d'une offre solide et crédible". Le ministre du Développement économique, Carlo Calenda, avait affirmé vendredi soir que l'objectif du gouvernement était de conclure l'opération avant les élections législatives du 4 mars.