Notre-Dame-des-Landes : Philippe prolonge sa consultation à Matignon

Edouard Philippe a poursuivi lundi sa consultation sur le projet controversé d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en recevant le président de la région Bretagne, deux jours après une visite surprise dans la petite commune de Loire-Atlantique. Loïg Chesnais-Girard, successeur du ministre Jean-Yves Le Drian à la tête de la Bretagne, a été reçu en début d'après-midi et a "réaffirmé la position constante" du conseil régional "en faveur du projet". Matignon avait prévenu vendredi, théoriquement le dernier jour d'une semaine de discussions avec les élus de l'Ouest, que le Premier ministre poursuivrait les consultations "autant que nécessaire". Samedi, le chef du gouvernement a effectué une visite surprise à Notre-Dame-des-Landes, où il a rencontré le maire de la commune avant d'être reçu par la maire PS de Nantes Johanna Rolland et de passer à Saint-Aignan-Grandlieu, commune voisine de l'actuel aéroport nantais, Nantes-Atlantique. "Difficile à prendre", la décision "exige encore quelques consultations", avait alors expliqué le Premier ministre. L'exécutif a promis une annonce "entre le 15 et le 30 janvier", mais refuse de se montrer plus précis.