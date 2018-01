Le sort du programme A380 entre les mains du cheik Ahmed bin Saeed Al Maktoum

Au cours de la présentation de son bilan annuel en termes de commandes et de livraisons, Airbus a dépeint un avenir plutôt sombre à l'A380. Bien que l'avionneur reste convaincu que l'A380 est voué à devenir indispensable dans les plus grands hubs mondiaux en raison de la saturation actuelle ou à venir des capacités aéroportuaires, l'absence de commande commence à sérieusement remettre en question la pérennité du programme. Fabrice Brégier, le président d'Airbus Avions commerciaux, a de nouveau confirmé la réduction des cadences du programme mais John Leahy, le directeur des Ventes, a été plus direct : « sans commande, ...