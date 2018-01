Un nouveau mois de décembre extraordinaire pour Airbus

13ème mois de John Leahy » ces dernières années, en hommage au charismatique directeur commercial de l'avionneur européen.



Cette fois, le record est encore battu avec l'enregistrement de 841 nouveaux appareils au carnet de commandes (776 en prenant en compte les annulations). À titre de comparaison, les équipes commerciales d'Airbus n'avaient réussi à vendre « que » 349 nouveaux appareils au cours du dernier mois de l'année dernière, un nombre déjà considérable.



C'est d'autant plus impressionnant que la tendance n'allait pas vraiment dans ce sens quelques mois plus tôt, avec seulement 388 appareils enregistrés sur les 11 premiers mois de l'année (333 en commandes nettes).



La finalisation du gigantesque contrat émanant du fonds américain Indigo Parters annoncé au salon aéronautique de Dubaï aura ainsi particulièrement contribué à ce record, avec les 430 nouveaux monocouloirs remotorisés destinés à Frontier, Volaris, Wizz Air et JetSmart. Rappelons-le, cette commande de 49,5 milliards de dollars est la plus importante jamais signé par un avionneur en termes de nombre d'appareils commerciaux.



Les commandes de Delta Air Lines (105 A321neo), Qatar Airways (50 A321neo) sont aussi à souligner.









