Le CSeries de Bombardier fait ses premiers pas en Asie avec Korean Air

Korean Air est devenu la troisième compagnie au monde à opérer le CSeries. La compagnie coréenne a réalisé son premier vol commercial en CS300 le 16 janvier. Elle a réceptionné deux exemplaires de l'appareil à la toute fin du mois de décembre, qu'elle va initialement exploiter sur ses lignes domestiques pour améliorer sa flexibilité. Elle pourrait ensuite les déployer à l'international.



Le CS300 va en effet reprendre des lignes actuellement desservies par des 737 trop capacitaires en comparaison de la demande.



Les CS300 de Korean Air sont aménagés dans une configuration présentée comme biclasse de 127 places. En réalité, conformément à la configuration standard décidée au lancement du programme, l'intégralité de la cabine est équipée de sièges Slim+ de Zodiac Aerospace, avec un dossier inclinable (à 118°). Mais les cinq premières rangées (sans neutralisation de sièges, soit 25 places), qui forment la première Premium Economy de la compagnie, seront dotées d'un pitch plus élevé que les autres, de 36 pouces contre 31 à 32 pouces en classe économique. Attribut là encore standard pour le CSeries, les sièges du milieu (rangées à gauche de l'appareil) seront plus larges que les autres, à 19 pouces contre 18,5.



Parmi les autres caractéristiques de la cabine se comptent un système de divertissement en vol accessible par connexion sans fil et des prises dans les sièges.



« Il s'agit d'un jalon très important pour le programme d'avions C Series, car il représente notre percée sur le marché asiatique, qui connaît une croissance rapide. Nous sommes honorés d'avoir Korean Air comme ambassadeur de notre marque dans la région. Nous prévoyons qu'au cours des 20 prochaines années, les exploitants asiatiques prendront livraison de 2 870 petits avions monocouloirs », avait déclaré Fred Cromer, président de Bombardier Avions commerciaux, lors de la cérémonie de livraison à Mirabel le 22 décembre.



Korean Air aura attendu sept ans pour recevoir son premier appareil, ayant été l'une des premières clientes du programme en juillet 2011. Elle devait recevoir sept CS300 en 2017 mais des problèmes sur le PW1500G ont retardé les livraisons, Korean Air devant recevoir le nouveau standard du moteur de Pratt & Whitney (avec des modifications au niveau de la chambre de combustion notamment).Elle a commandé dix exemplaires de l'appareil.