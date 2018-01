Le C-130J déploie ses ailes

« What a tremendous gift it is for Christmas »*, ont déclaré les aviateurs de l'armée de l'air aux personnels de Lockheed Martin, venus leur livrer le premier C-130J le 22 décembre dernier sur la BA 123 d'Orléans. Trente ans, quasiment jour pour jour, après la livraison du premier C-130H, le dernier né de l'avionneur américain a atterri sur le tarmac orléanais, rejoignant ainsi l'inventaire de l'escadron de transport 2/61 « Franche Comté ». En ce 15 janvier, la ministre des Armées Florence Parly préside la cérémonie officielle de réception de l'appareil au sein de l'armée de l'air, en présence notamment de responsables de Lockheed Martin, mais également des chefs d'état-major français et allemand - préfigurant la future flotte binationale de C-130J.



Un avion aux capacités améliorées



Prélevés directement sur la chaîne de l'US Air Force, les deux C-130J-30 de l'armée de l'air disposent de caractéristiques 100% américaines. « Le C-130J est souvent présenté comme une version modernisée du C-130H, mais c'est quelque peu réducteur », confie un officier d'état-major, bon connaisseur du programme. « L'avion n'a plus rien à voir avec son prédécesseur, l'avionique est 100% digitale et comprend des affichages tête haute (HUD) », poursuit-il. « L'interface est très adaptée, la conduite moteur est très intéressante, grâce entre autres au FADEC (Full Authority Digital Engine Control, NDLR) ». Si la couleur gris foncé est restée « volontairement » la même, extérieurement, la version J se démarque par les six pales des hélices, contre quatre pour le C-130H. La fragilité des hélices en composite, évoquée ça et là, ne semble pas inquiéter les futurs opérateurs, qui considèrent les critiques comme « infondées ».



En termes de capacités, le C-130J offre une charge, une autonomie et une vitesse de croisière « largement supérieures », de l'ordre de 20 à 30%, notamment grâce à des moteurs plus puissants (AE 2100D3 de Rolls-Royce). La dimension de la soute ne change pas, en revanche, les C-130J sont dotés d'un système amélioré pour le chargement et le déchargement du fret (« enhanced cargo handling system ») sur rails, à l'image de l'A400M, afin de « fluidifier les opérations et en réduire la durée ». Le système de pressurisation a été quelque peu amélioré, le plafond opérationnel ayant été légèrement augmenté (23 000 à 26 000 pieds).



Enfin, le passage à un équipage constitué uniquement du commandant de bord, du co-pilote et d'un loadmaster permettra d'alléger l'empreinte RH pour les missions standard, même si la question du « troisième homme » dans le cockpit se posera à l'avenir pour les missions plus tactiques, notamment avec l'arrivée des avions à capacité de ravitaillement en vol. Dans un premier temps, les C-130J « ne seront pas amenés à prendre le poste de 'mission commander' », précise le lieutenant-colonel Stéphane, commandant de l'escadron. Cette tâche sera davantage dévolue aux AWACS ou aux chasseurs dans le cadre de missions combinées.



Le défi de la maintenance



Un volume de pièces de rechange « assez important » est déjà sur place, complété par le fret arrivé dans le C-130J livré en décembre. D'autres équipements doivent encore être livrés dans les mois à venir. « Nous sommes en mesure de maintenir l'avion avec un pool de pièces suffisant pour couvrir une grande partie des pannes. Les premières semaines sont toujours plus complexes, mais nous avons bon espoir d'avoir la totalité du stock d'ici le milieu de l'année », indique un mécanicien.



La première échéance de maintenance de niveau industriel devrait intervenir dans six mois environ. S'il est exclu d'envoyer l'avion en révision aux États-Unis, l'armée de l'air explore encore les possibilités offertes par le tissu industriel européen afin de minimiser au maximum l'indisponibilité de l'appareil. A ce sujet, « les échanges sont nombreux avec les Italiens et les Britanniques, qui ont déjà une bonne expérience sur le C-130J », nous explique-t-on.



Un programme chargé pour les mois à venir



« La montée en compétences commence dès à présent, l'entraînement va devenir de plus en plus en plus difficile et étoffé, dans le but de valider les premières capacités opérationnelles logistiques dans les trois prochains mois », explique le lieutenant-colonel Stéphane. Son expérience sur C-130J au sein d'une unité américaine pendant trois ans est précieuse pour le « Franche Comté », qui compte actuellement 8 pilotes et quatre loadmasters formés sur C-130J, ainsi que 19 mécaniciens, dont 14 spécialisés « avionique ».



Après les capacités purement logistiques, viendront les capacités tactiques. Au menu des expérimentations des mois à venir, le largage de parachutistes, de fret, le vol à basse altitude et aux jumelles de vision nocturne, le poser tactique... Des manoeuvres en partie effectuées sur simulateur à « l'école du C-130 » de Little Rock, dans l'Arkansas, où ont été formés les aviateurs français en 2017. Les prochains stagiaires devraient y passer quelques mois à partir de l'été prochain.



L'objectif serait bien évidemment de pouvoir déployer le plus rapidement possible les C-130J en opérations, une « volonté très forte de l'armée de l'air et des armées », même si de nombreuses étapes doivent encore être validées avant les premières missions sur le terrain. En attendant, les aviateurs du « Franche Comté » piaffent d'impatience à l'idée de pouvoir bientôt se poser sur des pistes lointaines. Madama, Gao, N'Djaména, leur tendent les bras.



* « Quel formidable cadeau de Noël »