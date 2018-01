Delta Air Lines : bénéfice trimestriel et annuel en baisse mais prévision relevée

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a annoncé jeudi un bénéfice net trimestriel et annuel en baisse, l'attribuant notamment à la panne électrique qui a touché son "hub" d'Atlanta mi-décembre et aux intempéries hivernales. Le groupe a toutefois relevé ses prévisions de bénéfice par action, la référence en Amérique du nord, pour l'année en cours. "Sur le plan opérationnel, le mois de décembre a présenté un ensemble de défis exceptionnels avec une tempête de neige importante dans le sud-est et la panne d'électricité à l'aéroport d'Atlanta", a souligné Ed Bastian, le PDG du groupe lors d'une conférence téléphonique. Le bénéfice net pour le 4e trimestre s'est élevé à 572 millions de dollars en baisse de 8% sur la même période l'année précédente. Sur l'année, il est de 3,577 milliards de dollars, en recul de 18%. Les résultats du groupe avaient déjà subi l'impact au 3e trimestre des ouragans qui avaient touché le sud des Etats-Unis en septembre. Le chiffre d'affaires a atteint sur le trimestre 10,24 milliards de dollars, supérieur aux attentes des analystes, en progression de 8,3%. Il est en hausse de 4% sur l'année à 41,2 milliards. Le bénéfice par action ajusté atteint 0,96 dollar sur les trois derniers mois de l'exercice face à des attentes de 0,88 cents. Delta a évalué à 60 millions de dollars les charges exceptionnelles liées à la panne d'électricité qui a frappé l'aéroport d'Atlanta, sa plateforme de correspondances, le 18 décembre. Cette charge comprend aussi le coût des perturbations liées à l'ouragan Benji qui a touché le sud-est des Etats-Unis au début du mois dernier avec d'importantes chutes de neige. Au total, quelque 2.900 vols ont du être annulés en raison de ces évènements. La compagnie aérienne a toutefois relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'année en cours à 6,70 dollars au lieu des 6,35 dollars envisagés précédemment. Les attentes du marché sont de 6,27 dollars. Ce relèvement tient notamment compte de la réforme fiscale récemment votée par le Congrès et qui ramène le taux d'imposition des entreprises américaines de 35% à 21%, a souligné le PDG. En conséquence, le titre progressait à Wall Street, gagnant 1,92% à 56,93 vers 16h30 GMT. Le revenu unitaire par passager et par mile parcouru (PRASM), un des indicateurs de la rentabilité dans le secteur, a augmenté de 4,2% sur le trimestre et de 2,1% sur l'année même si les dépenses en carburant ont progressé de 30% en décembre par rapport à l'an dernier. Pour l'année en cours, Ed Bastian a précisé que Delta prévoyait une croissance de 4% à 6% de son chiffre d'affaires et de 2% à 3% de ses capacités. Par route, Delta a vu son chiffre d'affaires annuel progresser de 1,5% sur l'Atlantique, reculer de même ampleur sur le Pacifique et augmenter de 0,5% sur l'Amérique latine. Aux Etats-Unis la progression est de 5,1% sur les lignes longue distance mais sur les lignes régionales, la baisse est de 4,6%.