Boeing lance un programme de drone cargo

Alors qu'Airbus s'intéresse au drone taxi, Boeing regarde du côté du drone cargo. Le constructeur américain a dévoilé le 10 janvier un prototype d'aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL), destiné à étudier le développement d'un véhicule aérien cargo (CAV). Ce programme a été lancé il y a moins de trois mois par une équipe d'ingénieurs et de techniciens venus de diverses branches de Boeing, et de premiers vols ont d'ores et déjà eu lieu. Ils se déroulent au Collaborative Autonomous Systems Laboratory de Boeing Research & Technology, dans le Missouri.



Le prototype de CAV se présente sous ...