Nouvelle étape pour le VSR700

L'intégration de drones à décollage et atterrissage vertical (VTOL) sur des plateformes de la Marine nationale avance lentement, mais sûrement. La DGA annonce avoir notifié le 29 décembre dernier un contrat d'étude - au montant tenu secret - à Airbus Helicopters et Naval Group, visant à « instruire les principaux choix technologiques à réaliser pour l'intégration de cette capacité au sein d'un navire fortement armé ». Le marché court jusqu'à la mi-2021 et devrait déboucher sur « un démonstrateur du système complet dans un environnement représentatif », comprenant notamment des essais en vol depuis une frégate.



Dévoilé en octobre 2016 lors du salon Euronaval, le VSR700 est développé sur la base du Cabri G2 de l'hélicoptériste français Guimbal. Le drone destiné aux missions ISR devrait être capable d'emporter jusqu'à 200kg de charge utile, dont une boule optronique et un radar, et pourrait même, selon nos informations, être doté à terme d'un AIS (Automatic identification system), un souhait que la Marine nationale essaye de faire passer aux industriels.



Le démonstrateur du VSR700 a effectué son vol inaugural en mai 2017, avec un pilote à bord. Les tests comprenaient également des manoeuvres à l'arrière d'une frégate avec des appontages. L'objectif est de pouvoir certifier la plateforme à la mi-2019, pour une mise en service en 2020. L'ambition industrielle est de créer une « filière d'excellence » en France, mais également de soutenir des campagnes à l'exportation. Le VSR700 sera en effet proposé avec les futures frégates de taille intermédiaire (FTI) Belh@arra, en attendant, pourquoi pas, d'être déployé sur les FREMM, les BPC, voire le porte-avions.