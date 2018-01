Air France-KLM travaille à son nouveau plan stratégique

Lors de son arrivée à la tête d'Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac s'est donné pour missions de restaurer la confiance des salariés dans le groupe et sa direction et de le remettre sur les rails de la compétitivité et de la croissance rentable. D'où la mise en place du programme Trust Together. « J'estime aujourd'hui que nous avons réussi », a indiqué le PDG du groupe le 10 janvier lors de la présentation des voeux à la presse. Trust Together va donc passer à la vitesse supérieure : Jean-Marc Janaillac a indiqué que le groupe travaillait désormais à son plan stratégique.