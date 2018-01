ArianeGroup prépare la fin d'Ariane 5 et le début d'Ariane 6

Après plus de vingt ans de bons et loyaux services, Ariane 5 s'apprête à laisser progressivement la place à Ariane 6, avant de tirer sa révérence. ArianeGroup et sa filiale Arianespace ont ainsi annoncé, le 9 janvier, la commande du dernier lot de lanceurs Ariane 5. Les retombées économiques de cette opération sont estimées à plus d'un milliard d'euros pour l'industrie spatiale européenne.



Baptisé « lot PC », il comprend dix Ariane 5 qui seront lancées à partir de 2020. Ils doivent assurer la transition avec Ariane 6, dont le premier vol est prévu mi-2020 et qui doit atteindre ...