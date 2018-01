HNA va équiper 49 Airbus du système AVANT de Thales

HNA renouvelle sa confiance à Thales. Déjà client des systèmes de divertissement en vol de Thales, le groupe chinois a conclu un nouvel accord avec le systémier français le 9 janvier pour équiper ses futurs A330 et A350 du système AVANT et d'une connectivité en bande Ka. La commande porte sur 42 A330 et dix-sept A350.



Le premier A330 équipé est entré en service à la fin de l'année 2017. En ce qui concerne les A350, le premier qui sera doté d'AVANT dans le cadre de ce contrat sera livré au troisième trimestre 2018. L'offre de divertissement en vol ...