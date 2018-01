Airbus Helicopters entame une procédure d'arbitrage contre la Pologne

Airbus Helicopters a lancé une procédure d'arbitrage contre le gouvernement polonais concernant la rupture des négociations sur l'achat d'hélicoptères multirôles Caracal, a annoncé mercredi le ministère polonais de la Défense. Le ministère a reçu, le 27 décembre, un courrier annonçant "la saisie par Airbus Helicopters S.A.S. et Airbus S.E. d'un tribunal d'arbitrage concernant la fin de la procédure d'achat d'hélicoptères Caracal", selon un courriel adressé à l'AFP. Le ministère ne précise pas quel tribunal a été saisi. Le pouvoir conservateur en Pologne avait rompu en octobre 2016 les négociations pour l'achat de 50 Caracal d'Airbus, entamées par le gouvernement libéral précédent, rejetant sur Airbus la responsabilité de cet abandon. Varsovie avait reproché à Airbus d'avoir fait une offre insuffisante de compensations industrielles ("offset") accompagnant le contrat évalué alors à 13,4 milliards de zlotys (3,14 milliards d'euros), toutes taxes comprises. Le différend avait jeté un froid dans les relations entre Varsovie et Paris. Après la rupture des négociations, le patron d'Airbus Group, Tom Enders, avait annoncé que son groupe allait "demander réparation" à la Pologne, sans plus de précision. Dans son courriel, le ministère de la Défense écrit que pour Varsovie l'interruption des négociations était due à "l'absence d'accord entre les parties concernant des questions clés, ce qui rendait un compromis impossible". "A notre avis, les droits des investisseurs étrangers potentiels n'ont subi aucun préjudice en raison des actions de l'Etat polonais. Les reproches (d'Airbus) ne trouvent aucune base factuelle ou légale" dans l'accord franco-polonais sur la protection des investissements du 14 février 1989 ni dans un accord analogue entre la Pologne et les Pays-Bas du 7 septembre 1992, ajoute encore le ministère de la Défense.