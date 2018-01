Airbus accélère la cadence en Chine

La venue du président Macron en Chine est l'occasion pour Airbus de faire quelques annonces industrielles. Le constructeur européen a ainsi fait part de sa décision, le 9 janvier, d'augmenter les cadences de sa chaîne d'assemblage A320 basée à Tianjin. La production passera de quatre à cinq appareils par mois d'ici début 2019, puis à six d'ici début 2020. Un accord-cadre a été signé entre Airbus et ses partenaires chinois pour préparer cette montée en charge.



Le constructeur rappelle que depuis l'inauguration en 2008 et jusqu'au 31 décembre 2017, 354 appareils de la famille A320 ont été assemblés sur place. S'il s'agit quasi exclusivement d'A320ceo, la ligne d'assemblage chinoise a également livré son premier A320neo en octobre 2017.



Par ailleurs, le même jour, Airbus a signé un protocole d'accord (MoU) avec la Commission d'Etat chinoise pour le développement et la réforme (NDRC). Selon le communiqué du constructeur, il doit permettre de renforcer les partenariats industriels à Tianjin, ainsi que la coopération en matière d'innovations techniques, de capacités d'ingénierie et d'extension de la chaîne logistique. Outre la chaîne d'assemblage A320, le site chinois d'Airbus accueille un centre de complétion pour les A330, inauguré en septembre dernier.



Airbus estime que la valeur de sa collaboration industrielle avec ses partenaires chinois s'est élevée à près de 600M$ en 2017.