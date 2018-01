Turkish Airlines bâtit sa flotte cargo

Turkish Airlines est visiblement satisfaite du Boeing 777F. A peine un mois après la réception de son premier appareil, la compagnie turque a commandé trois autres exemplaires de l'avion-cargo, le 8 janvier.



Turkish Airlines affiche ainsi sa volonté de développer son activité fret comme l'explique İlker Aycı, président du conseil d'administration et du comité exécutif : « Les nouveaux appareils seront livrés cette année et nous donnerons plus de flexibilité pour desservir davantage de destinations tout en continuant à développer notre service de fret mondial. »



La compagnie commence ainsi à sérieusement s'étoffer ses capacités en la ...