Figeac Aéro devient fournisseur direct pour Boeing

Jusqu'à aujourd'hui, les composants produits par Figeac Aéro étaient présents sur tous les programmes de Boeing via des contrats avec des partenaires de l'avionneur américain (Spirit Aerosystems par exemple). Cela va changer cette année. Le sous-traitant français annonce en effet le 9 janvier qu'il a décroché un contrat avec Boeing pour lui fournir en direct des pièces de structure en aluminium de grandes dimensions pour le programme 7777X. Les premières pièces seront livrées dès cette année.



