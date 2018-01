Dassault Aviation remarche sur ses deux pieds

Ce n'est toujours pas le faste des grandes années, mais Dassault Aviation peut à nouveau compter sur ses ventes civiles et militaires. En grande difficulté l'année passée, la branche civile a quelque peu redressé la barre malgré l'annulation du programme Falcon 5X, tandis que son pendant militaire conserve sa dynamique avec une nouvelle vente de Rafale.



En 2017, Dassault aura vendu 41 Falcon. C'est près de 25 % de plus qu'en 2016 où seuls 33 avions d'affaires furent commandés. Surtout, le constructeur français a limité les annulations, malgré l'abandon du Falcon 5X. Seuls trois exemplaires ont été décommandés. Il faut dire que le plus dur était déjà passé en 2016, avec 12 annulations. Pour résumer, Dassault présente un bilan de commandes nettes de 38 appareils contre seulement 21 en 2016.



Côté militaire, le constructeur n'a pas fait aussi bien que la vente de 36 Rafale à l'Inde en 2016. Il a tout de même pu compter sur la levée d'une option par le Qatar pour douze Rafale supplémentaires. Celle-ci était comprise dans le contrat conclu en mai 2015 pour 24 appareils fermes. En sus de l'exercice de cette clause, l'émirat a signé un nouvel accord pour 36 nouvelles options sur le Rafale.



Des livraisons identiques



Les livraisons sont restées identiques à 2016 avec 49 Falcon et 9 Rafale. Pour ce qui est des Falcon, c'est plus que l'objectif de 45 appareils prévu en début d'année. C'est peut-être le signe que les ventes ont été meilleures que prévu pour Dassault. Néanmoins, avec des livraisons supérieures aux commandes, le ratio reste défavorable. Le carnet de commandes (« backlog ») s'est donc encore réduit et ne compte plus que 52 Falcon au 31 décembre 2017. Ils étaient encore 63 un an auparavant.



Pour le Rafale, les livraisons ont été conformes aux prévisions. Seule la répartition des commandes a changé par rapport à 2016. Après n'avoir reçu qu'un seul appareil en 2016, la France a vu son parc s'étoffer davantage avec l'arrivée de six Rafale en 2017. A l'inverse, l'Egypte, qui avait reçu huit exemplaires en 2016, n'en a reçu que trois cette année. Un Rafale Marine rétrofité au standard F3 a aussi été livré à la Marine nationale, mais n'entre pas dans ce décompte.



Comme pour les Falcon, le backlog des Rafale diminue. Il passe de 110 exemplaires (32 pour la France et 78 à l'export) à 101 (31 pour la France et 70 à l'export). Ce phénomène est dû au fait que, a priori, la commande des 12 avions qataris n'y a toujours pas été intégrée. Il devrait donc se densifier à nouveau sous peu.



Dassault Aviation publiera ses résultats 2017 complets et ses prévisions de livraisons pour l'année en cours le 8 mars 2018 prochain.