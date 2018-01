Wideroe signe un contrat de support avec Embraer pour sa flotte d'E2

Les activités Services d'Embraer décrochent leur premier contrat sur l'E2. Wideroe a en effet décidé de s'en remettre à l'avionneur pour l'accès et la gestion d'un pool de pièces détachées dédié à sa future flotte d'E190-E2. Il couvrira plus de 300 composants qui doivent être remplacés régulièrement.



L'intérêt pour la compagnie régionale scandinave est d'obtenir un accès aux stocks et à l'expertise d'Embraer et de ses partenaires dans son réseau de services, éliminant le besoin de se constituer un stock propre et des capacités de réparation trop poussées en interne.



Wideroe est la cliente de lancement de l'E190-E2. Elle détient des commandes fermes sur trois exemplaires de l'appareil, dont le premier doit lui être livré en avril, et des options sur douze autres E2.