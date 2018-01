Hélène Moreau-Leroy va piloter le projet d'intégration Zodiac Aerospace

Safran a annoncé lundi la nomination d'Hélène Moreau-Leroy au poste de directrice du projet d'intégration de Zodiac Aerospace, que le groupe aéronautique espère boucler au premier trimestre 2018 pour former un géant mondial. Mme Moreau-Leroy, jusque-là présidente de Safran Transmission Systems, la branche de transmission de puissance mécanique du motoriste aéronautique, "a pour mission de préparer l'intégration de Zodiac Aerospace qui sera mise en oeuvre à l'issue de l'offre publique de Safran", indique le groupe dans un communiqué. Safran, déjà numéro un mondial des moteurs d'avions moyen-courrier avec General Electric via sa coentreprise CFM International, avait lancé en janvier 2017 une offre publique d'achat sur Zodiac Aerospace. Cette opération doit donner naissance à un géant de plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, numéro deux mondial des équipements aéronautiques et numéro trois du secteur aéronautique en dehors des avionneurs. Le nouvel ensemble devrait regrouper 92.000 salariés, dont 45.000 en France. Selon le calendrier indicatif avancé par Safran, les résultats de l'offre devraient être publiés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 6 février. Hélène Moreau-Leroy a débuté sa carrière en 1987 avec divers postes de responsable de bureau d'étude, responsable achats et industriel à l'international au sein de groupes tels que Thomson et Alstom, indique Safran. En 2003, elle a rejoint la direction des achats du groupe et intégré en 2005 la société Messier-Dowty, Safran Landing Systems. Directrice Business Unit Airbus et Programmes Européens en 2008 puis Directrice des Programmes Messier-Bugatti-Dowty en 2011, elle était depuis 2013 présidente de Safran Transmission Systems. dlm/tq/nas