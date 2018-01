Airbus renforce sa formation aux Etats-Unis

Airbus passe à l'Ouest. Après avoir renforcé son centre de formation à Miami (Floride), débuté les livraisons depuis son usine de Mobile (Alabama) en 2016, le constructeur européen a, cette fois, traverser le pays pour s'établir à Aurora (Colorado). Il a fait l'acquisition du centre de formation au vol Strategic Simulation Solutions, le 4 décembre. Airbus entend ainsi répondre au besoin croissant de pilotes en Amérique du Nord, où il a récemment signé plusieurs succès de grande envergure avec sa famille A320neo. Ce nouveau centre nord-américain vient aussi s'ajouter à ceux de Monterrey et Mexico (Mexique), ouverts respectivement en 2014 et 2015.



A l'heure actuelle, Strategic Simulation Solutions opère deux simulateurs de vol complets (FFS) de catégorie D pour les Airbus A320. Airbus a d'ores et déjà prévu de doubler au minimum cette capacité dans les prochaines années. De nouveaux simulateurs doivent arriver dès cette année. Des cours théoriques seront également dispensés sur place. Le constructeur envisage aussi d'installer sa suite Airbus Competence Training (ACT) pour la formation à la maintenance, en fonction de la demande. Il précise que cela peut être fait en l'espace d'une semaine.



Absorber la croissance de Frontier Airlines



Le centre d'Aurora est principalement dédié à la formation des pilotes de Frontier Airlines, qui exploite actuellement une soixantaine d'appareils de la famille A320ceo et treize A320neo. Il devrait garder cette vocation dans les prochaines années. La compagnie low cost vient en effet de doubler son carnet de commandes à la faveur de la commande géante finalisée en décembre par Indigo Partners, sa maison-mère. Elle doit ainsi recevoir 100 A320neo et 34 A321neo, entre 2021 et 2026, en plus des 67 A320neo qu'elle avait déjà commandés précédemment.



Airbus pourrait aussi accueillir d'autres compagnies. On pense à Delta Air Lines qui vient de commander 100 A321ACF, Spirit Airlines, fidèle client des A320ceo et A320neo, ou encore à la compagnie mexicaine Volaris, également filiale d'Indigo Partners, qui a commandé 76 A320neo et 34 A321neo. Le Mexique est néanmoins déjà bien doté avec les centres de Monterrey et Mexico.



Laurent Martinez, directeur de Services by Airbus déclare ainsi que : « Selon notre Global Services Forecast, 122 000 nouveaux pilotes seront nécessaires dans les Amériques d'ici 2035, ce qui représente 23 % de la demande mondiale. Nous voulons que nos installations de formation au vol Airbus soient facilement accessibles à nos clients, quel que soit leur lieu d'implantation. »



Avec ce centre, Airbus porte son nombre de centres de formation à 17. Le constructeur n'en comptait que cinq en 2015.