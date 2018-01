Norwegian réaménage sa classe Premium sur les prochains 787-9

Norwegian commence 2018 en fanfare. Après avoir enregistré une croissance de 13% du nombre de ses passagers (à plus de 33 millions de voyageurs), reçu 32 nouveaux avions, lancé 54 nouvelles routes et recruté plus de 2 000 personnes en 2017, la compagnie low-cost prévoit une croissance encore plus forte cette année. Et l'une des plus grandes transformations sera le réaménagement de sa classe Premium.



Installée sur 787-9, la nouvelle cabine Premium verra une augmentation de 60% du nombre de ses sièges, avec 56 fauteuils au lieu de 35 aujourd'hui. Ceci se fera notamment aux dépens de l'espace personnel, qui restera tout de même très appréciable à 110 cm - contre 140 cm sur les 787 actuels. La classe économique sera elle aussi réduite pour laisser davantage de place à la Premium : le nombre de sièges passera de 309 à 282.



La cabine sera installée sur les vingt derniers 787-9 commandés par Norwegian, des appareils qui doivent être livrés à partir du mois de février 2018. Autre nouveauté, la compagnie va déployer le wifi sur sa flotte long-courrier.



En 2018, Norwegian doit recevoir onze 787, qui seront tous basés à Gatwick et dont dix intègreront la nouvelle configuration. Elle attend également douze 737 MAX pour ses vols transatlantiques entre aéroports secondaires européens et américains.