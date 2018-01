CALC accroît sa commande de 15 Airbus A320neo

CALC a décidé de clore 2017 et d'ouvrir 2018 pour Airbus. Le loueur chinois a passé une nouvelle commande portant sur quinze A320neo le 4 janvier, dans la continuité de celle signée le 28 décembre (pour cinquante appareils). Ce n'est cependant pas une surprise : la société avait indiqué à cette occasion que, sous certaines conditions, l'accord pourrait être élargi à quinze appareils supplémentaires en janvier.



Les termes sont donc les mêmes que ceux du précédent contrat. Les appareils ont une valeur estimée à 1,63 milliard de dollars et seront livrés en 2022 et 2023.



Ce nouvel accord porte à 133 le nombre d'Airbus de la famille A320neo qui doivent être gérés par CALC (dont un A321neo). Le premier A320neo a été livré au début du mois de décembre et est désormais en service auprès de Frontier Airlines.



Le loueur vient également de conclure un accord de cession-bail avec VivaAir pour cinq A320ceo, qui doivent être livrés au groupe en 2018 et 2019.