EasyJet a transporté 81,6 millions de passagers en 2017, un record

La compagnie aérienne britannique à bas coûts EasyJet a annoncé vendredi avoir transporté 81,6 millions de passagers en 2017, soit un nouveau record et une hausse de 9,6% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre place EasyJet parmi les poids lourds européens du secteur, derrière des groupes comme IAG (British Airways et Iberia entre autres) et ses 105 millions de passagers, ou la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair, numéro un en Europe avec 129 millions de passagers. EasyJet a bénéficié d'un taux de remplissage de ses avions en amélioration, à 93% fin décembre, contre 91,5% un an plus tôt, selon un communiqué. Il a dans le même temps augmenté ses capacités de 7,8%. La compagnie compte poursuivre sur sa lancée en 2018 et prévoit de transporter environ 90 millions de passagers, ce qui constituerait un nouveau record. Elle va s'appuyer en particulier sur le rachat validé en décembre de certains actifs de la compagnie insolvable Air Berlin, avec 25 Airbus A320 sur l'aéroport berlinois de Tegel, ainsi que les liaisons court-courrier correspondantes. EasyJet va par ailleurs augmenter sa capacité de 7% en France, où elle est la deuxième compagnie derrière Air France, avec 15 nouvelles destinations. Pour la compagnie, l'année 2017 a marqué un tournant puisqu'elle s'est dotée en décembre d'un nouveau directeur général, un vétéran de l'industrie du voyage, le Suédois Johan Lundgren, qui a remplacé Carolyn McCall, partie vers le groupe de télévision ITV. EasyJet s'est également activée pour se préparer au Brexit, prévu en mars 2019 et qui pourrait rebattre les cartes du ciel européen. Basée à Luton dans le nord de Londres, EasyJet a annoncé en juillet la création d'une nouvelle compagnie, EasyJet Europe, qui sera installée à Vienne et permettra à l'entreprise britannique de continuer de voler sans entrave dans l'Union européenne quelle que soit l'issue des négociations entre Londres et Bruxelles.