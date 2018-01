IAG a transporté davantage de passagers en 2017

Le groupe IAG, maison mère de quatre compagnies aériennes dont British Airways, a annoncé jeudi avoir transporté près de 105 millions de passagers en 2017, soit davantage qu'en 2016, grâce à la bonne santé d'Aer Lingus. Quelque 104,8 millions de passagers, soit 4,1% de plus sur un an, ont pris des vols de l'une des quatre compagnies d'IAG - constitué de la britannique British Airways, de l'irlandaise Aer Lingus et des espagnoles Iberia et Vueling. Plus de la moitié (56,2 millions) de ces passagers ont emprunté des vols intra-européens et près d'un quart (24,4 millions) des liaisons domestiques au sein du Royaume-Uni, de l'Espagne, de l'Irlande et de l'Italie. Les autres clients ont pris des vols en Amérique du nord, destination vers laquelle British Airways et Aer Lingus sont actives et, à un degré moindre, vers les Antilles et l'Amerique du sud, où Iberia est présente. Aer Ligus, acquise par IAG en 2015, a connu de loin la hausse la plus importante de ses passagers-kilomètres payants (+11,6%), un indicateur clé du secteur qui correspond au nombre total de kilomètres parcourus par l'ensemble des passagers payants. Iberia (+7,6%) et la compagnie à bas coût Vueling (+3,8%) ont enregistré des hausses plus modérées de cet indicateur, British Airways, la plus grosse des quatre, fermant la marche (+1,5%). Coté à Londres, le groupe IAG vient d'annoncer qu'il voulait racheter jusqu'à 15 des 21 avions de la compagnie autrichienne à bas coûts Niki et des créneaux dans plusieurs aéroports, dont Vienne, Düsseldorf, Munich, Palma et Zurich. Propriété de la compagnie disparue Air Berlin, Niki est à la recherche d'un repreneur et ses avions sont cloués au sol jusqu'à la concrétisation de l'offre d'IAG, ce qui ne devrait pas avoir lieu avant la fin février, selon des médias. Si cette transaction est validée par la Commission européenne, IAG pourrait intégrer ces actifs dans une nouvelle filiale autrichienne rattachée à Vueling. British Airways a par ailleurs acquis des créneaux sur l'aéroport londonien de Gatwick auprès de la compagnie britannique en faillite Monarch. Elle a annoncé en conséquence jeudi qu'elle allait nettement renforcer ses liaisons estivales vers des destinations ensoleillées, notamment dans la péninsule ibérique.