VietJet transforme sa commande d'A320neo en A321neo

A l'occasion de la cérémonie de livraison de son premier appareil de la famille A320neo, VietJet a annoncé une modification de sa commande auprès d'Airbus. La compagnie vietnamienne a en effet décidé de convertir tous ses A320neo en A321neo, ce qui représente 42 appareils.



La commande initiale portait sur 42 A320neo et 31 A321neo. Désormais, VietJet attend 72 A321neo et onze A321ceo. Le premier A321neo, livré fin décembre, sera mis en service sur le réseau domestique et le réseau international de la compagnie.



Ce premier appareil porte l'immatriculation VN-646. Equipé de moteurs PW1100G-JM, il abrite une cabine de 230 places, dont les cinq premières rangées sont destinées au service Premium.



VietJet est également cliente du 737 MAX 200, dont elle a commandé une centaine d'exemplaires à Boeing.