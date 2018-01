Southwest Airlines s'engage pour 40 Boeing 737 MAX supplémentaires

La réforme fiscale adoptée par les Etats-Unis au mois de décembre fait des heureux, notamment chez Southwest Airlines. Anticipant notamment une baisse de ses impôts à partir de 2018, la compagnie a décidé d'en faire profiter ses employés, des organisations caritatives et... Boeing. Elle a en effet annoncé l'exercice des options qu'elle détenait sur une quarantaine de 737 MAX 8. Quinze d'entre eux devraient être livrés en 2019 et les vingt-cinq autres en 2020.



En parallèle, elle a reporté la livraison de vingt-trois de ses trente MAX 7 en commande. Les appareils, qui devaient être livrés entre 2019 et 2021, n'intègreront plus la flotte avant 2023 (douze avions) et 2024 (onze avions). Pour rappel, 2023 devrait voir la première vague de retrait massif des 737-700.



Opératrice de lancement du 737 MAX aux Etats-Unis, Southwest Airlines exploite actuellement treize exemplaires de l'appareil. En 2016, aidée par la baisse du prix du pétrole, elle avait choisi de ralentir leur calendrier de livraison et de prolonger l'exploitation de ses 737 NG afin d'étaler ses investissements. Elle revient donc au moins en partie sur cette décision avec la conversion des options, non seulement grâce au cadeau fiscal de l'administration Trump mais aussi parce qu'elle a identifié des opportunités de croissance et qu'elle est portée par une économie solide.



La commande totale de Southwest Airlines atteint désormais 240 Boeing 737 MAX, répartis entre 210 MAX 8 et trente MAX 7.