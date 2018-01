Tempête Eleanor: trafic perturbé dans plusieurs aéroports français (DGAC)

Le trafic aérien a été perturbé mercredi dans plusieurs aéroports en raison du passage de la tempête Eleanor avec une brève suspension du trafic à Strasbourg et Bâle-Mulhouse et des difficultés à Chambéry, Nice et en Corse, a indiqué la DGAC. Le trafic a été interrompu pendant une heure et demie à Bâle-Mulhouse où il a repris à midi, et pendant 40 mn à Strasbourg où les avions ont pu à nouveau décoller et atterrir à partir de 11H15, selon la Direction générale de l'aviation civile. A Bâle Mulhouse, deux vols ont dû être annulés, un départ pour Londres et une arrivée depuis Francfort, et trois ont été déroutés vers Genève et Milan, selon la DGAC. A Strasbourg, pendant la période de suspension, quelques mouvements d'avions ont eu lieu par intermittence. A Chambéry, trois vols ont été déroutés dans l'après-midi vers Grenoble, tandis qu'à Nice de forts vents de travers ont provoqué le déroutement d'un vol vers Marseille. A Bastia, en Corse, une seule liaison vers Lyon a pu être opérée et trois vols ont été annulés dans l'après-midi. A Calvi, deux vols ont été annulés tandis qu'à Figari trois vols ont été déroutés vers Ajaccio où aucune difficulté majeure n'a été constatée, selon la DGAC. Les difficultés à Nice et en Corse pourraient persister jusqu'à tard dans la soirée, a précisé la DGAC. Les fortes rafales de vent ont également provoqué dans la matinée des perturbations à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG) où 60% des vols ont été retardés au départ entre 07H15 et 09H00 et un tiers à l'arrivée, selon la DGAC. Selon le gestionnaire de l'aéroport, Groupe ADP, les vols ont subi une moyenne de 38 mn de retard. Trois vols ont été déroutés, selon la même source. A l'aéroport de Beauvais, un vol en provenance de Barcelone a été dérouté sur Lille à 09H00, selon la DGAC. La situation était revenue à la normale en fin de matinée. Les passagers des vols déroutés sont pris en charge par les compagnies aériennes et acheminés vers les aéroports par voie routière ou aérienne selon les cas. Face à cette tempête venue du nord de l'Irlande, une cinquantaine de départements français restaient placés mercredi en vigilance orange par Météo-France en Bretagne, région parisienne, dans les Hauts-de-France, dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Alpes du Nord, les Alpes-Maritimes et en Corse.