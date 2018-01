Un nouvel aéroport dans le portefeuille d'Edeis

Après avoir repris les plateformes exploitées par SNC-Lavalin il y a tout juste un an, Edeis continue le développement de son activité aéroportuaire. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) vient de lui confier la délégation de service public de l'aéroport d'Aix-Les Milles pour 45 ans. Conclue le 14 décembre, cette concession a pris effet le 1er janvier et a été annoncée le lendemain. Edeis assure désormais la gestion de 19 aéroports en France et à l'étranger.



La plateforme d'Aix-Les Milles, située à côté d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), était jusqu'ici gérée par la société Aéroport Marseille-Provence. Contrairement à son grand voisin, elle n'accueille pas de lignes commerciales régulières. Son trafic est essentiellement constitué d'aviation d'affaires et générale. Elle a connu près de 50 000 mouvements en 2016, mais cette activité est en baisse constante depuis le pic atteint il y a dix ans avec plus de 76 000 mouvements.



L'aéroport connaît également une activité industrielle. Il abrite ainsi la production des hélicoptères Guimbal, le siège de la compagnie Twin Jet ou encore la société de maintenance Kerozen. En tout, 110 personnes sont employées sur la zone.



La DGAC précise qu'Edeis aura pour mission d'investir « prioritairement dans la rénovation des installations et l'amélioration de l'accueil des usagers aéronautiques, et aura par ailleurs un rôle d'aménageur dans le développement du foncier de la plateforme. » La société de gestion a déjà prévu l'embauche dans les prochaines semaines d'un responsable d'exploitation et de trois pompiers polyvalents.