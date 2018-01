Froid et manque d'équipages: pagaille dans les aéroports canadiens

Le froid avec le nécessaire dégivrage des avions, la neige à Toronto, voire l'absence inopinée d'équipage ont provoqué retards et annulations de vols lundi dans les principaux aéroports canadiens. Dès les premières heures lundi Air Canada a émis sur les réseaux sociaux "une alerte voyage" en prévoyant des "modifications sans frais des réservations" au départ de Toronto, Montréal, Calgary et Ottawa. Les retards au décollage ont augmenté au fil de la journée du Nouvel an pour atteindre parfois jusqu'à cinq heures en milieu d'après-midi, selon les affichages des sites des aéroports. A Toronto, la neige a compliqué les opérations des compagnies et près de 500 vols avaient déjà été retardés ou annulés à l'aéroport Pearson vers 15H30 locale (20H30 GMT), selon le site FlightAware. Des centaines de passagers, bloqués, tentaient sur les réseaux sociaux d'obtenir de l'aide, des informations ou déversaient plus généralement leur colère. "Vous m'avez coûté deux jours de vacances et un jour de salaire", a posté Carla Whyte sur son fil Twitter. Une autre voyageuse, Anne-Marie Robart parlait de "vacances ruinées" attendues pendant toute une année. De Montréal, un habitant de Detroit (nord des Etats-Unis) a décollé avec plus de deux heures de retard pour se retrouver bloqué à Toronto où Air Canada ne lui proposait un vol que mardi dans la soirée en dépit des deux vols encore prévus lundi. La compagnie WestJet, outre la météo récalcitrante, a dû présenter des excuses pour des annulations "en raison d'un problème de manque d'équipage". "Nous souhaiterions ne jamais ennuyer nos passagers de cette façon et nous présentons de sincères excuses", a indiqué la compagnie.