Rétrospective : l'année 2017 dans la Défense

C-130J, A330 MRTT, PC-21, KC-46A, MQ-9, HIL... Autant d'aéronefs, autant de programmes qui ont été au centre de l'actualité de cette année 2017, riche en appels d'offres et autres contrats. Renouvellement politique et annonces capacitaires ont également rythmé l'année en France, sur fond de discussions budgétaires, entre nécessaire rénovation et préservation des moyens. Retour sur 365 jours dans l'aéronautique de défense.



Aviation de combat et contrats



Dans le domaine de l'aviation de combat, l'année 2017 a aussi bien été marquée par la signature de contrats que de lancements d'appels d'offres - certains avec leur lot de rebondissements. En ...