AerCap va acheter 50 A320neo de plus

La société irlandaise de location d'avions AerCap a conclu un accord pour acheter 50 avions supplémentaires moyen-courrier de la famille A320, a annoncé le constructeur Airbus jeudi. La commande porte sur des A320neo, la version re-motorisée du moyen-courrier, selon un communiqué. AerCap sera au terme de cette commande en possession de 270 A320neo au total. L'A320 est l'un des avions les plus vendus de l'histoire de l'aviation avec plus de 13.000 commandes toutes versions confondues. Sa version re-motorisée, avec plus de 5.200 appareils commandés, détient 60% des parts de marché de ce segment, face au 737 MAX de l'américain Boeing. Les deux appareils sont dotés de moteurs de nouvelle génération qui leur permettent de réduire de 15% la consommation de carburant par rapport aux actuels A320ceo et 737 NG.