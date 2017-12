Le KC-46A s'exporte au Japon

Boeing a sécurisé la première commande à l'export de son nouvel avion ravitailleur. L'avionneur américain a en effet annoncé le 22 décembre avoir confirmé une commande de KC-46A pour les forces aériennes japonaises, qui devraient recevoir l'avion d'ici février 2021. Le contrat se monte à 279 millions de dollars.



Le gouvernement japonais avait sélectionné le KC-46A en octobre 2015, à défaut d'autres concurrents dans l'appel d'offres, Airbus ayant retiré son A330 MRTT de la compétition un peu plus tôt, invoquant des règles trop favorables à Boeing. Le ravitailleur complètera une flotte de quatre KC-767J, en attendant d'éventuelles options supplémentaires, le besoin initial exprimé étant de trois appareils.



Le programme KC-46A subit toujours des retards de développement et impacte de manière significative les comptes de Boeing, même si certaines étapes-clefs ont récemment été franchies. Ainsi, le premier avion de série a effectué son vol inaugural le 6 décembre dernier et la FAA (Federal Aviation Administration) a délivré la certification civile du 767-2C le 21 décembre. En revanche, les premières livraisons pour l'US Air Force - qui devrait en commander 179 exemplaires au total - se font toujours attendre. Si les 18 premiers avions étaient prévus en 2017, le calendrier initial a été décalé, le premier ravitailleur étant attendu dans les forces en 2018.