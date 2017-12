Safran : l'OPA sur Zodiac ouverte le 27 décembre

L'offre publique d'achat (OPA) lancée par le groupe aéronautique Safran sur Zodiac Aerospace sera ouverte mercredi 27 décembre, a annoncé vendredi l'autorité des marchés financiers (AMF), qui a déclaré l'opération "conforme" à la réglementation boursière. "L'offre publique sera ouverte le 27 décembre 2017, et sa date de clôture sera fixée après l'obtention de l'autorisation de l'opération de rapprochement entre Safran et Zodiac Aerospace par l'autorité de la concurrence du Brésil", a précisé l'AMF dans un communiqué. Safran, déjà numéro un mondial des moteurs d'avions moyen-courrier avec General Electric via sa coentreprise CFM International, avait annoncé en janvier son intention de racheter Zodiac Aerospace, avant de déposer son projet d'offre publique d'achat le 7 décembre. Jeudi, la Commission européenne avait donné son feu vert à ce rachat, estimant que l'opération ne posait aucun problème de concurrence. Cette opération doit donner naissance à un géant de plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, numéro deux mondial des équipements aéronautiques et numéro trois du secteur aéronautique en dehors des avionneurs.