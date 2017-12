Le premier C-130J français se pose à Orléans

C'est Noël avant l'heure pour l'escadron de transport 2/61 « Franche Comté ». Le premier C-130J s'est posé ce 22 décembre sur le tarmac de la BA 123 à 12h32. L'avion avait décollé de l'usine de Lockheed Martin de Marietta le 20 décembre, avant de faire une halte au Canada, pour se poser finalement à Orléans.



L'appareil a été convoyé jusqu'en France par un équipage de Lockheed Martin. Selon le commandant de bord, le trajet a duré 4h45 pour relier le Canada, puis un peu moins de 7h pour traverser l'Atlantique Nord. "Tout s'est bien passé, l'avion s'est bien comporté, malgré la mauvaise météo et la neige que nous avons eue au Canada". Lockheed Martin n'est pas venu les mains vides, puisque le C-130J transportait des pièces détachées, notamment une hélice et un moteur.



Le C-130J-30 avait effectué son roll-out de l'usine de Marietta de Lockheed Martin le 20 octobre dernier, avant de réaliser son tout premier vol le 22 novembre.



"C'est un cadeau extraordinaire pour un escadron, pour l'ensemble des personnels qui ont été formés à l'escadron et qui ont bon espoir de le faire voler dans les semaines qui viennent", a déclaré le lieutenant-colonel Stéphane, commandant de l'escadron. Mais avant ce premier vol depuis le sol français, "il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'inventaire, d'intégration de l'avion", même si les aviateurs sont déjà "très impatients de le faire voler". En attendant, l'avion va passer les fêtes de fin d'année dans un des hangars du Franche-Comté.



L'armée de l'air devrait réceptionner le second C-130J au printemps 2018, avant l'arrivée de deux KC-130J - à capacité de ravitaillement en vol - prévue pour 2019. La décision de doter les forces aériennes de quatre C/KC-130J avait été validée en décembre 2015, suite à l'actualisation de la Loi de programmation militaire, entre autres pour pallier au déficit de l'A400M en matière de ravitaillement en vol des voilures tournantes.