Cascade de contrats pour ADP International

ADP Ingénierie a remporté une série de contrats en Asie, en Afrique et en Europe ces derniers mois. La filiale du groupe ADP assurera des missions de conception, d'études ou d'assistance technique auprès de plusieurs aéroports internationaux.



Quatre contrats majeurs ont été signés en Asie. ADP Ingénierie va ainsi apporter son savoir-faire technique pour la réalisation d'un nouveau terminal passagers à l'aéroport de Yogyakarta, en Indonésie, en s'attachant à la réalisation des études liées à la conception architecturale et la planification. Elle va également concevoir la troisième piste et les voies de circulation liées de l'aéroport de Suvarnabhumi (Bangkok) et mener une étude sur la possibilité d'étendre les capacités de la plateforme d'Ho Chin Minh Ville. Enfin, la société s'est vu confier une mission de conseil pour optimiser les opérations côté pistes de l'aéroport Capital Beijing de Pékin.



En Afrique, ses missions se concentreront sur cinq nouvelles infrastructures. Tout d'abord, ADP Ingénierie va travailler sur le design préliminaire du nouveau terminal de l'aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi. Il s'agit d'une extension de 115 000 m2 qui sera notamment réalisée en fusionnant trois satellites. La filiale du groupe ADP doit non seulement réfléchir à l'architecture de la structure mais également concevoir le système de tri bagages et les passerelles télescopiques.



Le contrat conclu avec le Mozambique est également très important : il s'agit de réaliser les schémas directeurs des cinq principaux aéroports du pays. Un travail similaire attend ADP Ingénierie au Bostwana puisqu'elle devra réaliser le schéma directeur de l'aéroport de Francistown pour garantir des opérations efficaces les trente prochaines années. Au Bénin, elle a été chargée d'une mission de 38 mois portant sur la maîtrise d'ouvrage déléguée liée à la construction du nouvel aéroport de Cotonou. Par ailleurs, elle a été désignée maître d'oeuvre pour la réalisation des études techniques en vue de construire un centre de maintenance sur l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar.



Les derniers de la série de contrats dévoilée le 22 décembre ont été remportés au Benelux. Au Luxembourg, ADP Ingénierie travaillera sur le projet d'accroissement de 50% des capacités du terminal. Enfin, en Belgique, sa mission consistera à examiner les scénarios de plans de vol pour éviter le survol des zones de captage situées près de l'aérodrome de Spa-La Sauvenière.