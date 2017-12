Flydubai finalise sa commande de 175 Boeing 737 MAX

Le contrat n'aura attendu qu'un mois pour se concrétiser. Boeing et flydubai ont annoncé le 21 décembre qu'ils avaient finalisé la commande de la compagnie émiratie pour 175 737 MAX, dévoilée au cours de la dernière édition du salon de Dubaï. Cette commande ferme s'accompagne d'options pour une cinquantaine d'appareils.



Flydubai devrait exploiter plusieurs modèles du monocouloir remotorisé et la low-cost avait précisé à l'occasion de la signature du protocole d'accord qu'elle devrait recevoir au moins cinquante 737 MAX 10. La valeur des appareils commandés est estimée à 27 milliards de dollars. Elle exploite déjà cinq 737 MAX 8 aujourd'hui.



Le CEO de flydubai, Ghaith Al Ghaith, a commenté : « je suis ravie de finir 2017 avec cette annonce, qui représente le prochain chapitre de la success story de flydubai. C'est la plus importante commande que nous ayons passée durant nos huit ans d'expérience et la troisième avec Boeing, dont les avions nous ont permis de transporter 44 millions de passagers depuis que nous avons lancé nos opérations. »



Flydubai a désormais 296 appareils en commande. Quant au 737 MAX, Boeing indique qu'il a enregistré des engagements pour 640 appareils cette année et 4 200 depuis le lancement du programme.